Juventus, mamma disperata per figlio in coma: “Voce di CR7 può aiutare”

Juventus, l’appello di una donna per il proprio giovane figlio in coma. Chiede l’aiuto di tutti. La voce dell’idolo CR7 può aiutarlo.

Juventus, una mamma in difficoltà. Un appello straziante ma che potrebbe dare una mano al figlio ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cosenza. Come riportato dal ‘Quotidianodelsud.it’, la madre del ragazzo 16enne vittima di un brutto incidente scrive: “Sono la mamma disperata del ragazzo di 16 anni che è stato investito mercoledì 30 giugno a Spezzano della Sila. Mi rivolgo a voi per una richiesta d’aiuto! Mio figlio versa in gravissime condizioni per un trauma cranico severo nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, i medici non si pronunciano più di tanto. Noi genitori le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro. Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci, allora io ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juve che possa incitarlo a combattere forse e dico forse potrebbe essere uno stimolo in più”.

E poi la signora conclude citando proprio l’idolo calcistico del figlio Cristiano Ronaldo:

“Daniel adora alla follia Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile! Non lo so, magari qualcuno potrebbe aiutarci!!! Ci serve un miracolo. Un messaggio positivo per Daniel”.

