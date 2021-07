Calciomercato Juventus, qualora Cristiano Ronaldo dovesse rimanere in bianconero c’è già un partner offensivo d’eccellenza.

Calciomercato Juventus, si è sempre più vicini alla riconferma di Cristiano Ronaldo come nuovo attaccante bianconero. L’arrivo di Allegri è stato fondamentale per convincere il portoghese che continuerebbe la sua avventura a Torino per altre due stagioni. Ovviamente visti i costi dell’ingaggio di CR7, in tal senso, ci sarebbe una volontà da parte della Juventus di intervenire sul mercato ma ad un prezzo di favore. Fra i tanti profili possibili, resta viva la pista che porterebbe al bomber della Roma, Edin Dzeko già molto vicino alle sponde bianconero proprio nel mercato estivo della scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, se CR7 resta | Partner offensivo a sorpresa

Dzeko sarebbe l’attaccante ideale per la Juventus di Allegri capace di essere il perfetto incastro sia per Dybala che per CR7. Il bomber giallorosso sarebbe pronto a chiudere la sua carriera proprio ad alti livelli cercando anche lui di ambire alla Champions League. Ma non solo Dzeko, rimane viva anche l’opzione Milik. Il polacco ha una clausola con il Marsiglia, decisamente alla portata dei bianconeri che potrebbero, quindi, decidere di esercitarla.