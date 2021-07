Calciomercato Juventus, Raiola decisivo nella trattativa per l’attaccante che potrebbe lasciare l’Inter per vestire il bianconero.

Calciomercato Juventus, Raiola potrebbe essere decisivo nella trattativa per portare il giovane attaccante dell’Inter in maglia bianconera. Come sappiamo, la dirigenza bianconera vuole poter riconfermare il duo offensivo attualmente in rosa. Si parla infatti di un colpo low cost, qualora, appunto, i bianconeri dovessero riconfermare sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala. La rosa di attaccanti di Allegri è ristretta, con il duo, rimane solo Morata: troppo pochi per ambire anche a livello internazionale. Pertanto un nuovo innesto sarà fatto, ma a prezzo di favore. C’è l’opzione del giovane Pinamonti che potrebbe fare al caso dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, se CR7 resta | Partner offensivo a sorpresa

Calciomercato Juventus, Raiola decisivo | Lascerà l’Inter per i bianconeri

Tutto dipenderà dalle volontà della Juventus, che è alla caccia di un nuovo innesto ma senza esagerare con le spese, visto che lo stipendio del portoghese e il rinnovo di Dybala peseranno, non poco, sul bilancio. In tal senso, l’opzione Pinamonti potrebbe essere applicabile con un’offerta non inferiore ai 13-15 milioni di euro. L’unico vincolo, per il momento, il costo del cartellino del giocatore: 2 milioni netti a stagione.