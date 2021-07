Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale: ceduto in prestito l’attaccante che se ne va in Austria. Accordo di un anno tra le parti

Dopo una stagione non esaltante, segnata anche da un infortunio, Giacomo Vrioni, attaccante della Juventus Under 23 e della Nazionale albanese, cerca di rilanciarsi lontano da Torino. E lo farà al Tirol, che ne ha ufficializzato l’arrivo tramite un comunicato ufficiale.

Il giovane attaccante, classe 1998, passa per un anno in prestito secco. E’ questo l’accordo trovato tra i due club, con Vrioni che quindi avrà la possibilità di cercare il rilancio personale nel massimo campionato austriaco. Si muove quindi in tutti i settori la Juventus, non solo per quanto riguarda la prima squadra di Massimiliano Allegri ma anche per l’Under 23 e per la femminile. Sotto la supervisione di Federico Cherubini.

