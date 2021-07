Calciomercato Juventus, esperienza all’estero per l’attaccante

Acquisti, cessioni e non solo in questo mese di luglio. Stiamo per entrare infatti nella fase più calda del calciomercato della Juventus.

La dirigenza bianconera è al lavoro per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è tornato a Torino per prendere il posto di Pirlo e riportare la Juve in vetta alla classifica di serie A. Brucia ancora lo scudetto fallito nella passata stagione e c’è tanta voglia di riaprire un ciclo vincente. Per farlo però ci sarà bisogno di innesti praticamente in tutti i reparti. Nel frattempo però si sta pensando anche a come sfoltire l’organico.

