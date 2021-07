Calciomercato Juventus, non solo Locatelli. Vicino un altro regista

E allora, Pjanic verso il ritorno alla Juve? No, è complesso. Mire vuole giocare – Barcellona per lui è già il passato – e ha ovviamente bei ricordi juventini, perché in bianconero ha vinto quattro scudetti e nel 2017 ha giocato la finale di Champions. Oltre alla questione ingaggio, prende 6.5 netti, però, ci sono i ragionamenti della Juve. Allegri lo apprezza Pjanic, ma la Juve in mezzo ha Bentancur, Arthur, Rabiot, Ramsey, McKennie, più Locatelli in arrivo. In un mercato dove non si riesce a vendere, è difficile comprare ancora…