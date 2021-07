Calciomercato Juventus, il Barca nei guai. La Liga vorrebbe tagliare il monte stipendi, ora rischia di perdere il campione a zero.

Calciomercato Juventus, la situazione al Barcellona non sembra delle più serene dal punto di vista economico. La Liga, come riportato da Giovanni Capuano sul suo Twitter, vorrebbe poter tagliare il monte stipendi dei blaugrana per la prossima stagione. Dai 347 si passerebbe a 160 milioni di euro. Un dato clamoroso riporta che prima della pandemia, il monte ingaggi, era di 671 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Barcellona nei guai | Può tornare libero gratis

Se il Barcellona non riuscisse nell’impresa di convincere i vertici alti ad evitare questo taglio rischierebbe problemi importanti e il fuoriclasse argentino, la Pulce Lionel Messi potrebbe andarsene a zero ma non solo…il Barcellona rischierebbe anche di non poter fare nuovi acquisti.