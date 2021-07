Calciomercato Juventus, CR7 dovrebbe fermarsi un altro anno e poi i bianconeri punterebbero su un altro fuoriclasse.

Calciomercato Juventus, i piani della dirigenza bianconera sono chiari. Si terrà un altro anno il fuoriclasse portoghese fino alla sua naturale scadenza di contratto e poi si punterà, nuovamente, su un fuoriclasse assoluto. Sembra infatti, ormai, decisa la situazione riguardante il futuro del portoghese che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe continuare ancora la sua avventura in bianconero. Una volta conclusosi il ciclo di CR7, la dirigenza punterebbe su un altro fuoriclasse. In tal senso i tifosi possono già iniziare a sognare perché nel mirino della Vecchia Signora potrebbe finire uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo. Stiamo parlando di Haaland del Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di CR7 | I tifosi sognano

Haaland diventerebbe possibile dal momento in cui la squadra bianconera potrebbe, con l’addio di Ronaldo, reinvestire su uno stipendio monster. 20 milioni a stagione potrebbero infatti andare al fuoriclasse norvegese che diventerebbe, così, l’erede designato dell’altro fuoriclasse. Giocatore che fu molto vicino alle sponde bianconere già in passato, prima di approdare poi al Dortmund. Un motivo per credere alla fattibilità dell’operazione è soprattutto nella clausola che il giocatore ha in questo momento, 80 milioni di euro.