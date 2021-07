Juventus, l’ex Sarri è tornato a parlare dopo la pausa. Il nuovo allenatore della Lazio ha anche parlato della sua ex squadra.

Juventus, l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri, dopo l’anno di pausa, ha deciso di ricominciare dalla panchina della Lazio per sostituire Simone Inzaghi ora all’Inter. Non aveva ancora parlato del suo passato bianconero e l’ha fatto in lunga intervista rompendo, così, il silenzio. Un feeling mai realmente nato fra i tanti tifosi e il tecnico toscano che con le sue ultime parole ha sancito una rottura, quasi, definitiva con i supporter bianconeri che sono insorti sui social.

Juventus, Sarri lo ha detto davvero | Tifosi furiosi sui social

Un rapporto burrascoso già antecedente ai tempi del Napoli, dove il tecnico sostenne di aver perso lo scudetto in albergo a Firenze. Parole che non sono mai andate, realmente, giù ai tanti tifosi bianconeri ma le ultime frasi del mister non sono – nuovamente – piaciute. Nell’intervista di Sportitalia, Sarri non ha usato – di certo – parole al miele per il suo passato bianconero, sostenendo di essersi trovato meglio a Napoli e negli ultimi mesi al Chelsea. La reazione dei tifosi è stata immediata.