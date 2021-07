Calciomercato Juventus, per i tifosi bianconeri il preferito in mediana è anche un altro azzurro, non solo Locatelli.

Calciomercato Juventus, Locatelli probabilmente sarà il prossimo acquisto della dirigenza bianconera. Il talentoso centrocampista del Sassuolo, in questo europeo, ha messo il punto sul fatto che sia già pronto per una grande squadra. La società bianconera è alla finestra: Locatelli è infatti il primo nome nella lista desideri e molto probabilmente l’azzurro diventerebbe il regista (ideale) per Massimiliano Allegri. Stando però ai vari sondaggi in giro per la rete, non sarebbe l’unico azzurro a fare impazzire i tifosi.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli | Piace anche l’altro azzurro

Sembra infatti che in cima alla lista dei desideri della Juventus, almeno sentendo i tifosi sul web, l’altro grande giocatore richiesto della nazionale azzurra sia proprio il mediano dell’Inter, Nicolò Barella. Indubbiamente il talento del giocatore azzurro è sotto gli occhi di tutti, decisivo il suo gol contro il Belgio per la qualificazione in semifinale che stasera vedrà gli azzurri impegnati con una grande cruciale contro lo Spagna. Barella è un giocatore decisamente dei più richiesti a livello nazionale, c’era anche il Real Madrid interessato all’italiano ma alla fine non si è fatto nulla.