Sarri, che retroscena alla Juventus. Ma è un attacco gratuito

L’esperienza di Maurizio Sarri alla Juventus è stata sicuramente controversa. Il suo esonero, arrivato dopo uno scudetto, non ha scontentato nessuno se non proprio l’allenatore. Il tecnico ieri sera è tornato a parlare dopo un anno di silenzio e lo ha fatto dagli schermi di Sportitalia. Da lì è stato un continuo di arguzie sul mondo bianconero, che non hanno risparmiato nessuno. Bersagli principali? Ronaldo, Nedved e il management bianconero più in generale. Poi ha raccontato un aneddoto eloquente.

Sarri, problemi già ad ottobre

Sarri ha svelato in diretta un aneddoto risalente ad ottobre 2019. Quindi poco dopo l’inizio del campionato di Serie A. «Se fossi consapevole già prima di Juve-Lione del mio esonero? Vi racconto una cosa – ha detto -. Io a metà ottobre ho fatto una riunione con lo staff, ho detto loro di scegliere. La mia domanda era: andiamo a dritto per la nostra strada e andiamo a casa tra 20-30 giorni o facciamo compromessi e vinciamo lo scudetto sapendo che saremmo andati a casa lo stesso? Abbiamo provato a vincere lo scudetto lo stesso».