Calciomercato Juventus, blitz dalla Premier | Offerti 12 milioni di euro

Calciomercato Juventus, nuovo colpo dalla Premier: offerti 12 milioni di euro per il difensore. Svelati i dettagli.

Alla luce del sempre più probabile addio di Merih Demiral ( anche se al momento l’interessamento dell’Everton sembra essere scemato), la Juve farà qualcosa in difesa. L’approdo di Max Allegri ha accelerato le manovre relative al rinnovo contrattuale di Giorgio Chiellini; ciò non toglie il fatto che Cherubini non si farà di certo cogliere impreparato, e sfrutterà le varie situazioni che si dovessero presentare. Chiaramente, qualora non si dovesse riuscire a cedere nessuno dei difensori in rosa, non si faranno acquisti, e le dichiarazioni di Rugani e del suo entourage, che hanno annunciato di star bene alla Juventus, sono piuttosto indicative.

Occasioni, dicevamo. Non potrebbe non essere definito tale l’interessamento della Juventus per Jannik Vestergaard, centrale danese in forza al Southampton, il cui contratto con il club inglese scadrà il prossimo anno. Ragion per cui, secondo quanto riportato da calcioline.com, la Juventus avrebbe presentato già un’offerta da circa 12 milioni di euro per questo difensore già stabilmente nel giro della Nazionale.