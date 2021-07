Calciomercato Juventus, il nuovo gioiellino arriva dal Malaga

Stiamo per iniziare a entrare nella fase calda del calciomercato della Juventus con i primi colpi che potrebbero arrivare a breve.

Gli obiettivi della dirigenza bianconera sono stati ormai definiti da tempo, ma c’è logicamente bisogno di tempo per chiudere le trattative. La tifoseria dunque deve stare tranquilla e confidare in una società che non fa mistero di voler puntare allo scudetto e di voler riaprire un ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato richiamato a Torino proprio per aprire una nuova era bianconera. Per farlo ha però ovviamente bisogno di innesti, che dovrebbero arrivare praticamente in tutti i reparti.

