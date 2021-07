Calciomercato Juventus, ufficiali: in due partono in prestito

Si avvicina il giorno del ritiro sempre il calciomercato della Juventus a tenere banco e a interessare maggiormente alla tifoseria.

Ancora non è stato messo a segno alcun colpo ufficiale da parte della dirigenza bianconera, che comunque ha ben chiari in mente quali siano i rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il livornese attende degli innesti praticamente in tutti i reparti ma non bisogna dimenticare che il mercato è lungo. La tifoseria è tranquilla perché è consapevole del fatto che c’è ancora tanto tempo per portare a Torino quei calciatori necessari per poter ambire nuovamente allo scudetto e aprire un nuovo ciclo vincente.

