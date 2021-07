Dybala, la richiesta alla Juventus per il rinnovo di contratto

Dybala vuole rinnovare e restare (ha il contratto in scadenza nel 2022), prima però di riprendere la trattativa vuole conoscere il suo ruolo nella Juventus che verrà. Questo perché nell’età della maturità e con il Mondiale alle porte non può e non vuole accontentarsi di un ruolo da comprimario. Per questo attende con impazienza il giorno del raduno, quando rivedrà Massimiliano Allegri, con cui ha condiviso le prime 4 stagioni in bianconero, e potràchiedergli se tutto quello che ha letto in questo mese corrisponde alla verità, ovvero che il nuovo tecnico lo considera centrale nella sua Juventus 2.0.