Calciomercato Juventus, intoppo per il super ritorno | Offerto in Liga

Calciomercato Juventus, il grande ritorno si complica: il suo entourage lo ha offerto a due club della Liga.

A catalizzare l’attenzione mediatica nel momento in cui termineranno gli Europei, sarà sicuramente la spinosa questione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo, il cui contratto con la Juve scadrà il prossimo anno. Il portoghese, che ora si sta godendo le meritate vacanze in compagnia della sua famiglia, contribuirà ad orientare in un senso o in un altro le mosse dei vertici dirigenziali bianconeri, che lavorano intensamente per non farsi trovare impreparati, laddove il lusitano dovesse decidere alla fine di cambiare aria.

Nelle scorse settimane si era fatta strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Moise Kean, con il Paris Saint Germain che non ha ancora trovato l’accordo per il ritorno sotto la Tour Eiffel dell’attaccante italiano che è ancora di proprietà dell’Everton. Mentre i parigini spingono per l’opzione prestito, i Toffees chiedono una cessione a titolo definitivo, e valutano il proprio bomber non meno di 50 milioni di euro.