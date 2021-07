Allegri, un tormento alla Juventus a cui vuole mettere un punto

Massimiliano Allegri è tormentato fin da subito da una sola cosa a margine del suo ritorno alla Juventus. Il tecnico vuole la Champions League.

Massimiliano Allegri ricomincia da dove aveva lasciato, ovvero da quell’eliminazione ai quarti di Champions League contro l’Ajax. La Gazzetta dello Sport spiega che brucia ancora, ma che alla fine è stato il risultato migliore delle ultime tre stagioni. Con Max in panchina i bianconeri sono arrivati due volte in finale di Champions, senza però riuscire mai a vincerla. E’ questo il più grande cruccio del tecnico livornese, calatosi ormai perfettamente nel mondo della Vecchia Signora. Come per il club, anche per l’allenatore la coppa delle grandi orecchie è diventato uno tormento, un’ossessione.

Allegri e la Champions League

Max solo una volta è uscito agli ottavi (ai supplementari contro il Bayern). I suoi due successori, Sarri e Pirlo, hanno salutato tutti e due la Coppa al primo turno a eliminazione diretta. Lo hanno fatto tuttavia contro avversari decisamente più alla portata (Lione e Porto). Con il ritorno di Allegri la Juventus punta a tornare almeno tra le prime otto d’Europa, ma per riuscirci bisogna mettere a posto il centrocampo. Federico Cherubini, nuovo uomo mercato bianconero, è stato chiaro il giorno della sua presentazione: la Juventus è già competitiva così, ma la Signora è attenta a cogliere le occasioni.