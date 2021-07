Calciomercato Juventus, Chiesa on fire: altro top club interessato al talentuoso calciatore bianconero, ma la richiesta è chiara

Il sontuoso Europeo di cui è stato fino ad ora protagonista ha certificato gli enormi passi in avanti in termini di consapevolezza dei propri mezzi e di intraprendenza che Federico Chiesa ha lasciato intravedere anche con la maglia della Juventus. Efficace in zona goal, costante nelle sue sortite offensive, sempre prodigo a dare una mano anche in zona difensiva; l’ex Fiorentina sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità, e non è un caso che i top club europei abbiano cominciato a compiere i primi sondaggi esplorativi per tastare la situazione.

Calciomercato Juventus, sondaggio Bayern per Chiesa | La richiesta spaventa i bavaresi

Ieri vi avevamo riportato le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra che riferivano di un interessamento del Liverpool per Chiesa. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, anche il Bayern avrebbe preso informazioni per il forte esterno bianconero, per il quale la Vecchia Signora chiede non meno di 90 milioni di euro. Una cifra considerata fuori mercato dai vertici dirigenziali bavaresi, che dovranno far fronte ad un ridimensionamento in termini di bilancio, che precluderà investimenti importanti in questa sessione estiva di calciomercato.