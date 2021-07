Calciomercato Juventus, per Allegri è tempo di valutazioni

La Juventus, in attesa di novità dal calciomercato, a breve inizierà il suo ritiro sul campo per preparare al meglio la prossima stagione agonistica.

Mister Allegri e i suoi ragazzi hanno un obiettivo ben preciso, riuscire a riconquistare il tricolore e fare un cammino importante in Champions League. Per questo motivo il tecnico livornese attende dei rinforzi per la sua Juventus che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Non ci saranno fin da subito in ritiro tutti quei calciatori che hanno giocato Europei e Copa America, che rientreranno alla spicciolata dopo qualche giorno di meritato riposo.

