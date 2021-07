Calciomercato Juventus, altro tradimento | Si offre alla Roma

Calciomercato Juventus, altro tradimento: il centrocampista si sarebbe offerto anche alla Roma pur di tornare in Italia

Non solo Locatelli. Sì, la Juve starebbe cercando anche un altro centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri. E si è parlato, più volte, di un possibile ritorno in Serie A anche Pjanic, che nella passata stagione ha lasciato il bianconero per andare al Barcellona, inserito nella trattativa che ha portato Arthur a Torino.

Ma solamente dopo una stagione, dove ha giocato veramente poco, il centrocampista ha tutta l’intenzione di tornare in Italia. E Allegri ci avrebbe fatto un pensierino, anche perché i catalani avrebbero anche aperto al prestito. Una formula che alla Juventus piace. Ma, dopo essersi offerto al Real Madrid – come vi abbiamo svelato nelle scorse settimane – adesso, pur di lasciare la maglia blaugrana, si sarebbe offerto anche alla Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, fissato l’incontro | Si chiude dopo Wembley

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rottura totale | “In Italia solo i bianconeri”

Calciomercato Juventus, altro “tradimento” di Pjanic

Capendo probabilmente che la Juventus, in questo momento, ha delle altre priorità, per non rischiare di rimanere ancorato a Koeman, Pjanic si sarebbe offerto anche alla Roma. La notizia è riportata da “Il Tempo”, che sottolinea come il procuratore del calciatore avrebbe già iniziato ad avere dei colloqui con la società giallorossa. Un altro ritorno di fiamma anche in questo caso.

Si troverà un accordo? Al momento non è dato saperlo. Il problema principale è capire realmente quali sono le condizioni che il Barcellona potrebbe mettere per liberare un calciatore che nella passata stagione è stato messo a bilancio per una cifra enorme. La cosa certa è che Pjanic vuole salutare Messi. Ma non sembra la prima idea di nessuno.