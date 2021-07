By

Calciomercato Juventus, fissato l’incontro: si chiude dopo la finale di domani sera. Ecco il primo rinforzo per Allegri

Per una forma di rispetto anche nei confronti della Nazionale di Roberto Mancini, chiamata domani sera a scrivere un pezzo importante della storia azzurra, ogni appuntamento, in questo periodo, è stato rinviato. Se ne riparlerà la settimana prossima, quando il calciatore sarà in vacanza fisicamente, ma con il pensiero cercherà di capire la sua prossima destinazione. Ma ci sono dubbi ormai: la prossima sarà la settimana decisiva.

Locatelli-Juventus è un matrimonio che s’ha da fare. I tempi sono maturi. E come riporta Tuttosport nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo. Da martedì in poi ogni data è quella buona per chiudere la trattativa e regalare a Massimiliano Allegri quel centrocampista richiesto sin da subito.

