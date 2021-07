Perin, la scelta definitiva della Juventus sulla sua posizione

La Juventus ha preso la propria decisione su Perin e Pellegrini, due calciatori che hanno vissuto l’ultima stagione in prestito al Genoa.

La Gazzetta dello Sport svela nuove strategie bianconere per ciò che concerne il calciomercato della Vecchia Signora. Le pratiche relative a Perin e Pellegrini, in particolare, sono quelle che la dirigenza tiene sempre a portata di mano. Gli altri rinforzi, pertanto, la Juventus li cercherà in casa. Per la porta la soluzione è il pipette di Latina, che rientrerà dal prestito al Genoa ed è perfetto per prendere il posto di Buffon. Il giocatore preferirebbe andare a fare il titolare altrove, ma la Juventus gli ha già detto che lo lascerà partire solo a titolo definitivo. Il Genoa per ora si è fatto avanti solo per il prestito e non ha intenzione di andare oltre, tanto che cerca altre soluzioni per la porta.

