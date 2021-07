Calciomercato Juventus, bianconeri pronti al doppio colpo in mediana. Sondaggio e interesse per l’ex Milan ora al Lione.

Calciomercato Juventus, non uno ma ben due colpi in mediana. Questo il piano della dirigenza bianconera che tenta il colpo a sorpresa dopo, ovviamente, la chiusura della trattativa con Locatelli. Si parla infatti di un talento che era brillato per un breve periodo ma poi finito nel cosiddetto dimenticatoio e ceduto poi in Francia, al Lione. Il brasiliano Lucas Paquetà ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e potrebbe farlo, di nuovo, dal campionato italiano: ripartendo dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, bianconeri sull’ex Milan | Colpo a sorpresa

Ci sarebbe infatti un sondaggio della dirigenza bianconera nei confronti dell’ex centrocampista del Milan, ora in forze al Lione. Il brasiliano ricercherebbe conferme e potrebbe ripartire dalla Serie A, alla Juventus.