Calciomercato Juventus, gerarchie a sinistra ancora da decidere

Sono giorni molto importanti per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza bianconera impegnata a definire la rosa di Allegri.

Non ci sono dubbi su molti elementi della passata stagione, che anche con il cambio in panchina saranno confermati in bianconero. Tra questi c’è anche Alex Sandro, giocatore che Massimiliano Allegri già conosce molto bene. Salvo clamorosi ribaltoni sarà ancora il brasiliano a presidiare la fascia sinistra. Giocatore duttile e bravo a fare bene entrambi le fasi, ha dimostrato la sua affidabilità e la Juventus conterà ancora molto sulle sue prestazioni. C’è però da definire la questione legata al suo vice, con più opzioni sul tavolo.

