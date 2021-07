Calciomercato Juventus, i piani per l’attacco: serve la quarta punta

Giorni importanti per il calciomercato della Juventus, con importanti decisioni da prendere da parte della dirigenza bianconera, specie in attacco.

Sembrava doverci essere una rivoluzione in vista nell’organico bianconero per quanto riguarda l’attacco, ma alla fine a quanto pare potrebbe non essere così. Il club bianconero ha per prima cosa rinnovato il prestito oneroso del centravanti Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Sarà anche lui uno dei punti di forza della squadra di Massimiliano Allegri, che punta molto anche su Dybala. Per l’argentino si sta lavorando al rinnovo del contratto che lo renderà un perno del futuro del club torinese. Rimane ancora il nodo Cristiano Ronaldo, ma le possibilità che il calciatore portoghese possa restare a Torino sono alte.

