Calciomercato Juventus, a centrocampo le maggiori novità

Novità in arrivo nel calciomercato della Juventus, con il mese di luglio che potrebbe vedere i primi arrivi alla corte di Allegri.

Sicuramente ci saranno dei nuovi innesti nell’organico bianconero, con il club alla ricerca delle pedine giuste da affidare nelle mani del tecnico livornese. Chiamato alla guida della squadra al posto di Pirlo, dovrà cercare di riconquistare lo scudetto e nello stesso tempo cercare di far compiere alla Juventus un cammino importante in Champions League. Diversi nuovi innesti potrebbero riguardare il centrocampo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

Calciomercato Juventus, Locatelli in pole. Ma poi si deve cedere

In quella zona del campo infatti si registra un forte interesse per Manuel Locatelli del Sassuolo, impegnato in questi giorni con la nazionale azzurra agli Europei. La trattativa con i neroverdi è ancora tutta da definire, ma è lui l’obiettivo numero uno. Pjanic, specie se si libererà a zero dal Barcellona potrebbe essere una pista percorribile ma i tifosi sognano un altro ritorno, quello di Pogba. E’ chiaro che nuovi arrivi però significano anche delle cessioni. Ramsey è il maggiore indiziato per partire, per Rabiot e McKennie si prenderebbe in considerazione una partenza solo di fronte ad una offerta importante. Più complicato pensare di cedere, anche per questioni di bilancio, uno tra Arthur e McKennie.