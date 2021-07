Calciomercato Juventus, la firma sul contratto e poi le vacanze

Oggi si concludono gli Europei e dunque dai prossimi giorni potrebbe esserci una decisa accelerata per il calciomercato della Juventus.

La dirigenza non è solo chiamata ad acquistare nuovi giocatori, ma anche a gestire al meglio coloro i quali fanno già parte dell’organico. L’obiettivo numero uno è quello di arrivare al più presto al rinnovo del contratto per un big come Paulo Dybala, che sarà centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore Allegri. E insieme all’argentino dovrebbe arrivare un nuovo accordo anche con Cuadrado, nella notte a segno in Copa America. C’è invece chi per adesso non ha rinnovato ma il cui futuro pare ancora bianconero.

