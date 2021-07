Calciomercato Juventus, l’Everton non ha intenzione di prestarlo

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà portare a casa un nuovo attaccante per aumentare numericamente le scelte del tecnico Allegri.

Si sta parlando molto della permanenza o meno di Cristiano Ronaldo a Torino, nodo che ancora non è stato sciolto ufficialmente anche se le intenzioni del portoghese sembrerebbero quelle di continuare in serie A. Ma in ogni caso, che CR7 resti o meno alla Juventus, l’allenatore livornese ha bisogno di una nuova pedina. La stagione è lunga e logorante, gli impegni sono tanti e c’è la necessità di potenziare la batteria offensiva bianconera. Diverse le soluzioni possibili, si guarda soprattutto ad un attaccante giovane e di prospettiva.

Calciomercato Juventus,l’Everton non presta Kean

Ed ecco allora che potrebbe tornare di moda il nome di Moise Kean, escluso dagli ultimi Europei con l’Italia di Mancini ma pronto ad una nuova stagione da protagonista. Lo scorso anno al Psg ha fatto molto bene, ora è tornato all’Everton per fine prestito. L’arrivo di Benitez in panchina al posto di Ancelotti sembra aver cambiato le strategie dei Toffees su di lui. Come riporta infatti Le10Sport l’Everton non avrebbe più intenzione di cedere in prestito il suo gioiello (il Psg contava su questa opzione per riportarlo a Parigi). Intende semmai solo cederlo per una somma importante. E la Juventus dunque sarebbe tornata in gioco con l’obiettivo di fargli vestire di nuovo il bianconero.