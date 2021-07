Calciomercato Juventus, sfida a due per il centrale | C’è anche Paratici

Calciomercato Juventus, sfida a due per il difensore centrale. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche l’interesse di Paratici.

Calciomercato Juventus, anche Paratici, nuovo direttore sportivo del Tottenham, avrebbe messo gli occhi sul centrale della Fiorentina Milenkovic, giocatore molto seguito anche dalla Juventus. Una sfida che diventerebbe doppia appunto, con l’ex direttore sportivo bianconero che duellerà per ottenersi uno dei volti più interessanti della Serie A.

Il difensore centrale serbo della Fiorentina è un autentico obiettivo dei bianconeri. Capace di offrire prestazioni sempre importanti, il giocatore è pronto per fare il cosiddetto salto di qualità definitivo. Proprio la Juventus lo osserva da vicino da parecchio tempo e vorrebbe poterlo regalare ad Allegri così da avere un ulteriore rinforzo in una difesa decisamente solida. Obiettivo che sembra comune anche al Tottenham di Paratici che si intrometterebbe nella trattativa.

Il nuovo direttore sportivo del Tottenham potrebbe infatti fare il cosiddetto “sgambetto” alla sua ex squadra chiudendo un obiettivo decisamente importante per la difesa. La Fiorentina aprirebbe alla trattativa ma non sarà – di certo – un profilo che verrà regalato, proprio per questo bisognerà capire se il Tottenham intende avanzare, realmente, un’offerta ufficiale.