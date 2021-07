Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero le idee chiare sul futuro attaccante, non c’è fretta ma si andrà incontro ad un colpo certo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già le idee chiare su quale sarà il prossimo attaccante per completare la rosa. Non un bomber già consolidato e low cost come sembrava inizialmente ma un giovane di prospettiva. Le idee della dirigenza sono certificata, per completare al meglio il lotto attaccanti bisognerà andare incontro ad un acquisto certificato ma che abbia anche un importante margine di crescita per il futuro. In tal senso il profilo più gettonato rimane quello del giovane Kaio Jorge.

Calciomercato Juventus, c’è il nuovo attaccante | Colpo sicuro

Ancora diciannovenne, Kaio Jorge è seguito da diverso tempo e continua ad interessare alla Vecchia Signora proprio per arrivare al cosiddetto colpo in prospettiva. Giovane che potrebbe crescere in bianconero ma dare già buone risposte nel presente, affiancando i consolidati campioni già presenti in rosa.