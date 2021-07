Calciomercato Juventus, secondo portiere: le opzioni possibili

Il calciomercato della Juventus continua ad essere ovviamente l’argomento centrale della tifoseria in questo mese di luglio.

Sotto l’ombrellone si parla tanto degli obiettivi da raggiungere, di giocatori da portare a Torino per far sì che la Juventus possa lottare nuovamente per lo scudetto e possa fare un cammino importante in Europa. Arriveranno dei giocatori praticamente in tutti i reparti per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Che sta cercando un secondo portiere affidabile dopo l’addio di Buffon, che ha deciso di chiudere la carriera con il Parma scendendo anche di categoria.

