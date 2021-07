Calciomercato Juventus, “contatti recenti” | Confermato l’interesse

Calciomercato Juventus, confermati i contatti per il neo campione d’Europa con la Nazionale azzurra. Spunta il nome del centrocampista

Lì a centrocampo la Juventus interverrà sicuramente sul mercato. E, oltre Locatelli, fresco campione d’Europa con la maglia dell’Italia, nelle scorse settimane s’è parlato di un altro elemento che ieri ha alzato la Coppa con la Nazionale. L’interesse è stato confermato anche dal procuratore del calciatore ai microfoni di calciomercato.it.

Anche se ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, e ci sono “un Mondiale per club e una Supercoppa Europea da giocare – ha spiegato Joao Santos – il mercato è sempre il mercato e se un club importante si fa avanti in maniera seria col Chelsea, allora valuteremo. Al momento, la prossima stagione Jorginho la disputerà al Chelsea”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la fumata bianca | Arriva il bomber

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ora si chiude per il mediano | Sprint decisivo

Calciomercato Juventus, confermato l’interesse per Jorginho

Confermato quindi l’interesse per l’italo-brasiliano. Un centrocampista che è cresciuto in maniera esponenziale e che quest’anno è stato decisivo sia per i Blues, sia per la squadra allenata da Roberto Mancini . “Confermo, sono arrivati questi interessamenti non solo della Juventus ma anche di club spagnoli – ha detto ancora Santos – naturalmente, a 29 anni può fare benissimo in tutti i top club europei”.

Senza dubbio è una trattativa difficile. Senza dubbio il prezzo del cartellino non sarà dei più abbordabili, ma tutte le voci che sono circolate fino al momento sono concrete e senza dubbio la Juventus ci proverà. Magari lasciando perdere la pista Pjanic e puntando decisamente su Jorginho. Tutti discorsi in fase embrionale. Ma l’interesse c’è ed è vivo. Come c’è anche la concorrenza e come c’è anche da convincere il Chelsea a lasciarlo andare. E non sarà sicuramente facile.