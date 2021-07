By

Calciomercato Juventus, ieri la conquista dell’europeo con la nazionale e adesso il suo futuro verrà deciso a giorni.

Calciomercato Juventus, ieri gli azzurri sono riusciti a vincere sul campo di Wembley laureandosi campioni d’Europa, un traguardo eccezionale che ha già portato in gloria i giocatori bianconeri autentici protagonisti del torneo, oltre a Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, fra le stelle dell’europeo (bianconero) potrebbe aggiungersi anche Locatelli. Proprio così, il mediano del Sassuolo sarà il prossimo acquisto della Vecchia Signora che va in contro ad uno sprint decisivo per chiudere l’operazione. L’offerta è già stata fatta ma poteva essere chiusa solo dopo l’europeo.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, procuratore in Italia. Deadline per una risposta

Calciomercato Juventus, ora si chiude per il mediano | Sprint decisivo

Locatelli, dunque, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus nei prossimi giorni. Già è stato tutto fatto, ora manca l’accordo definitivo fra le parti. Giocatore di importanza monumentale e il nuovo regista per Allegri. I bianconeri hanno già pianificato tutto, ora, manca solo la firma del centrocampista azzurro.