Cristiano Ronaldo, procuratore in Italia. Deadline per una risposta

La Juventus ha fissato la deadline entro la quale Cristiano Ronaldo dovrà dare una risposta alla Vecchia Signora. E arriva Mendes.

Il tema procuratori è molto caldo in casa Juventus e questa settimana sarà affrontato di petto. Quello di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è già in Italia per definire altri affari. Non è da escludere affatto che in settimana possa vedere (o sentire) la Juventus per sciogliere i dubbi sul futuro del portoghese. Cristiano Ronaldo è atteso alla Continassa intorno al 20 luglio. prima di quella data i bianconeri si aspettano una risposta definitiva, anche se al momento non ci sono segnali di addio.

