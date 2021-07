Calciomercato Juventus, 3 colpi per la Champions | Allegri non ha dubbi

Calciomercato Juventus, 3 colpi per la Champions da regalare a Massimiliano Allegri: bomba dalla Spagna. L’ultima indiscrezione.

Come sarà la Juventus di Max Allegri? Sono in tanti a chiederselo, anche se ora come ora è difficile rispondere con certezza a questo quesito: tutto ruota attorno al futuro di Cr7, con il lusitano che indirizzerà in un senso o nell’altro le manovre bianconere. Con Locatelli che sembra sempre più vicino e per il quale la fumata bianca è ormai una questione di tempo da sbrogliare nei prossimi giorni, dalla Spagna trapelano ulteriori novità per quanto concerne le eventuali manovre bianconere.

