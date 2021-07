Calciomercato Juventus, il bomber ha deciso | Svolta e annuncio social

Calciomercato Juventus, la decisione del bomber: la rivelazione nell’annuncio social. Svolta per l’attaccante: i dettagli.

Uno degli attaccanti accostati alla Juventus nell’ultimo periodo è Edin Dzeko, con il bosniaco che fino a qualche giorno fa sembrava a un passo dall’addio alla Roma. I primi giorni di ritiro con José Mourinho, però, hanno cambiato le carte in tavola, con lo Special One stupito dall’abnegazione dell’ex City, che sta stupendo tutti in questi giorni. La Juve, alla ricerca di un altro attaccante per completare il proprio reparto offensivo, monitora la situazione con molto interesse, in un gioco di incastri che riguarda anche Belotti ed Icardi, con il “Gallo” che è l’obiettivo più caldo per Tiago Pinto, anche se resta ancora una sostanziale discrepanza tra domanda ed offerte.

