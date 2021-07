Calciomercato Juventus, in pole per l’attacco c’è lui | Colpo da 15 milioni

Calciomercato Juventus, cercasi attanti: in pole per il reparto offensivo un possibile colpo da 15 milioni di euro.

In attesa che Cristiano Ronaldo decida una volta per tutte il suo futuro, le manovre di Federico Cherubini per migliorare l’assetto offensivo della rosa a disposizione di Max Allegri infervono. Tanti sono i nomi sul tavolo del dg bianconero: da Mauro Icardi a Dusan Vlahovic, passando per Kaio Jorge, con l’attaccante del Santos oggetto del desiderio di altri top club, tra cui il Milan e il Napoli. L’attaccante brasiliano, in scadenza di contratto con il Santos nel dicembre di quest’anno, rappresenta una seconda punta che può fungere all’occorrenza anche da trequartista, svariando molto nel reparto offensivo, fungendo sovente da raccordo con il centrocampo.

