Calciomercato Juventus, l’ora delle scelte | Deciso il futuro

Calciomercato Juventus, è l’ora delle scelte. Deciso il futuro. Ecco le prime notizie dopo la fine dell’Europeo

L’Europeo è finito. Fortunatamente, anche – ma anche meritatamente – nel migliore dei modi per i colori azzurri. La vittoria dell’Italia è stata una liberazione dopo un anno e un po’ di più passati tappati in casa per via del Covid. Non c’è da abbassare la guardia, non c’è che dire, ma senza dubbio la festa la notte di domenica e anche nella giornata di ieri è stata un segnale importante. Una liberazione, come detto.

Adesso però, in casa Juventus, è tempo di calciomercato. La “scusa” Euro 2020 non regge più. C’è da dare un’accelerata alle trattative. Un primo resoconto della situazione bianconera – e non solo, comunque – lo fa calciomercato.it. Parlando di Chiellini, Locatelli e Chiesa. Elementi fondamentali nello scacchiere tattico di Mancini.

