Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Ingaggio folle

Calciomercato Juventus, ecco il futuro di Pogba: ingaggio folle che non permette a nessuno di sognare. Almeno per il momento

In questo momento la situazione che vede interessato Paul Pogba è ferma. Il calciatore, seguito come sappiamo da Mino Raiola, è in vacanza dopo l’Europeo. E ancora le trattative per il rinnovo del suo contratto con il Manchester United non sono partite. Certo, c’è il tempo necessario ancora: anche se l’accordo scade l’anno prossimo e rischiare una situazione con la possibilità che Pogba vada via a zero è assai pericolosa per i Red Devils.

Sul francese la Juventus è sempre stata interessata al ritorno. Anche se una vera e propria trattativa, almeno fino al momento, non è mai stata imbastita. Ci sarebbe anche il Psg sulle tracce del francese. Che però, sembrerebbe pronto anche a firmare un nuovo contratto con il club della Premier League. A delle cifre sicuramente folli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accelerata per il nuovo Davids | Contatti in corso