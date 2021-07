Calciomercato Juventus, cessione in Olanda | C’è l’ufficialità

✍🏼 𝗗𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟

Nikolai Baden Frederiksen heeft een driejarig contract getekend in Arnhem. #Vitesse #VelkommenNikolai pic.twitter.com/m7mZmsWkvn

— Vitesse (@MijnVitesse) July 14, 2021

Con un comunicato apparso sul profilo social del Vitesse, il club olandese ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus dell’attaccante danese classe ‘2000 Nikolai Baden Frederiksen, che ha sottoscritto un contratto triennale. La punta centrale ha disputato due anni in maglia bianconera tra Under 19 e Under 23: non sono state ancora rese note le cifre dell’operazione, sulle quali vi offriremo maggiori ragguagli nelle prossime ore.

Frederiksen chiude la sua esperienza in bianconero avendo messo a referto complessivamente 6 goals, mentre la scorsa stagione nelle fila del Wsg Tirol è stata molto più prolifica per lui, dal momento che ha totalizzato 18 goals, mettendo in mostra tutte le sue doti tecniche e fisiche. Anche se non è molto alto ( 1,79 m), sa destreggiarsi molto bene nell’area di rigore, abile sia di testa che di piede.

La Juve ha deciso di cederlo a titolo definitivo per racimolare qualcosa dal suo addio, soldi che eventualmente saranno destinati a finanziare i colpi in entrata che Cherubini intende a regalare a Max Allegri.