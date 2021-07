Calciomercato Juventus, sarà ceduto in prestito: decisione presa, ormai non ci sono più dubbi. L’annuncio social.

La #Juventus ha concordato con l’entourage di #FelixCorreia la cessione a titolo temporaneo in questa finestra di #calciomercato , al fine di farlo giocare con maggiore continuità in una prima squadra, dopo aver bruciato le tappe in #Under23 . Su @Gazzetta_it

Importante aggiornamento che riguarda il mondo bianconero. Secondo quanto rivelato da Giovanni Albanese, la Juventus ha concordato, insieme all’agente di Felix Correia, una cessione a titolo temporaneo. Il motivo? Presto detto. L’ala portoghese classe ‘2001, il cui contratto con la Vecchia Signora scade nel 2025, ha bisogno di minutaggio, sicuramente in un contesto meno probante rispetto alla Juventus, dopo essersi disimpegnato piuttosto bene nell’Under 23 ed aver impressionato gli addetti ai lavori per tecnica, qualità e velocità.

Un “arrivederci” all’orizzonte per Correia, dunque, al quale si vuole dare una chance per “farsi le ossa”, e lavorare su quei guizzi che ha mostrato nella sua prima esperienza in Under 23. La “Vecchia Signora” intende puntare su di lui, ma a tempo debito, in quanto non si vuole correre il rischio di fargli “bruciare le tappe” in modo eccessivamente rapido, catapultandolo subito nel calcio dei grandi.