Calciomercato Juventus, il Milan fiuta l’affare | Lo vuole Pioli

Calciomercato Juventus, la rivelazione de “La Repubblica” fa chiarezza sul possibile colpaccio del Milan: lo ha chiesto Pioli.

Calciomercato Juventus Milan | Dopo aver archiviato la vittoriosa campagna europea con l’Italia, Federico Bernardeschi, o meglio il suo agente Mino Raiola, è atteso ad un summit con gli uomini mercato bianconero per capire le reali possibilità di restare a Torino. Cherubini vorrebbe cederlo per ricavare qualcosa dalla sua vendita, anche perché il suo contratto scade nel 2022, e il timore di perderlo a parametro zero è sempre più importante. I bianconeri, però, continuano a valutarlo non meno di 20 milioni di euro, una cifra che fino a questo momento ha “scoraggiato” la concorrenza.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Pazza idea Milan

Secondo quanto rivelato da “Repubblica“, il Milan starebbe monitorando la situazione Bernardeschi con particolare interesse, anche perché Maldini ha tutta l’intenzione di regalare a Pioli un innesto importante sulla fascia, alla luce del sempre più probabile addio di Samu Castillejo, che piace molto in Spagna. Al momento non si segnala una trattativa concreta tra i rossoneri e la Juventus, ma si tratta di una potenziale occasione da tenere d’occhio.