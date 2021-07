Calciomercato Juventus, uno dei due difensori bianconeri è molto richiesto sul mercato: quattro squadre lo vorrebbero da subito.

Calciomercato Juventus, quattro squadre sarebbero interessate a Daniele Rugani tornato dal prestito e ancora di proprietà bianconera. Fra le italiane ci sarebbe l’interesse di Fiorentina e Bologna, mentre per l’estero Besiktas e Betis Siviglia si sarebbero mosse per chiedere informazione sul centrale italiano. Rugani tornato dal prestito dopo l’esperienza prima in Francia e poi al Cagliari, adesso potrebbe trovarsi una nuova sistemazione. Rimanere in Serie A o migrare nuovamente all’estero, non è esclusa però l’eventualità, in caso di addio di Demiral, anche lui papabile partente, Rugani possa, alla fine, rimanere in bianconero.

Calciomercato Juventus, quattro big sul difensore | Addio a titolo definitivo

Quasi sicuramente uno fra Daniele Rugani e Demiral alla fine verrà ceduto. Ma è anche vero che se Demiral dovesse andarsene, lo farà solo davanti ad offerte reputate congrue e dall’importante tesoretto economica vista anche l’età del difensore, ancora molto giovane.