Calciomercato Juventus, Allegri vorrebbe poter confermare il calciatore e lo stesso accetterebbe la permanenza.

Calciomercato Juventus, Allegri starebbe pensando ad una nuova ipotesi per il futuro di De Sciglio ritornato dal prestito in Francia. Stando infatti all’indiscrezione lanciata da ‘Tuttosport’, il tecnico livornese penserebbe ad una riconferma per il laterale italiano. Il Lione non l’ha riscattato e, dunque, il futuro di De Sciglio sarebbe ancora incerto. Vista la carenza di uomini nel settore, Allegri potrebbe riconfermare il laterale azzurro. Sempre, ovviamente, se non dovessero arrivare offerte importanti, visto che De Sciglio rimane, comunque, sul mercato.

Calciomercato Juventus, Allegri lo conferma | Decisione presa

Il futuro del classe ’92 potrebbe, nuovamente, essere bianconero. Immortalato in diversi scatti negli allenamenti di oggi, De Sciglio si sta allenando insieme ai compagni già alla guida di Allegri. Il tecnico toscano già in passato aveva riversato grande stima nei confronti dell’italiano che ha sempre risposto bene allo spazio concessogli dal mister toscano. Un “ritorno”, dunque, sarebbe possibile visto che la proprietà del cartellino è sempre bianconera.