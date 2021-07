Allegri, un’idea tattica stuzzica l’allenatore della Juventus

La seconda vita bianconera di Allegri è appena iniziata, tra entusiasmo e voglia di rivincita, e adesso arriva il bello. Le scelte tattiche.

Il Corriere dello Sport spiega le intenzioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è stuzzicato da un’idea tattica interessante, ambiziosa, che proporrà in alcuni match per testarla. Max ha iniziato a lavorare sul campo e a disegnare la sua creatura. Certo, il vero volto si vedrà soltanto più avanti, quando il gruppo tornerà al completo con il rientro dei nazionali. E, soprattutto, quando Ronaldo vestirà ancora la maglia bianconera. Il 4-2-3-1 è una delle idee di base per l’Allegri 2.0. Le alternative dipendono innanzitutto da quale tipo di centrocampo sceglierà Max: a due o a tre?

Allegri e il lavoro tattico