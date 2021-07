Calciomercato Juventus, questione secondo portiere: la situazione

Il calciomercato della Juventus nel corso delle prossime settimane ha delle priorità assolute. Non solo acquisti, ma anche cessioni e rinnovi contrattuali.

Per Massimiliano Allegri c’è però anche da definire una questione importante, quella legata al secondo portiere. Casella rimasta scoperta dopo che Gigi Buffon ha annunciato la sua volontà di chiudere la sua storia con i bianconeri per accasarsi al Parma. Non ci sono dubbi sull’estremo difensore titolare Szczesny e sul terzo portiere, che sarà ancora Pinsoglio (ha rinnovato il suo accordo fino al 2023). Ad Allegri serve un estremo difensore affidabile, destinato comunque a trovare spazio visti i tanti impegni della squadra bianconera in Italia e in Europa.

