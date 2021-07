Calciomercato Juventus, irrompe Marotta | L’Inter fiuta il colpaccio

Calciomercato Juventus, l’Inter tenta il “colpo gobbo” sulla falsariga di quanto successo per Calhanoglu: le ultime.

Dopo aver piazzato la zampata vincente per assicurarsi Calhanoglu, strappandolo al Milan, Beppe Marotta starebbe meditando un altro affare low cost. Secondo quanto riportato da “News.Direttagoal.it“, l’a.d nerazzurro potrebbe decidere di affondare il colpo per Juan Cuadrado, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2022. L’esterno colombiano, reduce da una stagione, la scorsa, che definire strepitosa sarebbe solo un eufemismo, nella quale ha messo a referto 19 assist impreziositi da 2 goals ( entrambi contro l’Inter),sta smaltendo i postumi delle fatiche della Copa America.

Allegri lo aspetta a braccia aperte ed intende puntare su di lui per farne il faro della nuova Juventus; tuttavia, il prolungamento del contratto che tarda ad arrivare non autorizza i tifosi bianconeri a dormire sonni tranquilli.