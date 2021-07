Calciomercato Juventus, bomber “sedotto” | Si muove Allegri

Calciomercato Juventus, assalto al bomber: Allegri si muove in prima persona per cercare di dare una svolta alla trattativa.

La Juve non molla la presa per Mauro Icardi. Questa è la vera, grande indiscrezione rilanciata da footmercato.net, che svela come per l’attaccante argentino si sia mosso Massimiliano Allegri in prima persona, che avrebbe fatto comprendere al “clan” di Maurito che gli farebbe molto piacere averlo in rosa. Chiaramente questo non vuol dire che sia stata imbastita una trattativa, e non è detto che mai lo si farà: la sempre più probabile permanenza di Cristiano Ronaldo riduce al lumicino le speranze di un colpo in attacco, anche se le vie del mercato sanno essere davvero infinite, e non è da escludere a priori che qualcosa non possa muoversi nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi: il Psg non demorde | 60 milioni!

Ricordiamo come per Icardi il Paris Saint Germain non sia smosso, almeno per il momento, dalla richiesta iniziale di 60 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dai vertici dirigenziali bianconeri, che non possono permettersi simili investimenti in una zona del campo considerata non prioritaria: la pista più calda è sempre quella legata a Manuel Locatelli, per il quale sono stati compiuti importanti passi in avanti con il Sassuolo ( operazione imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto).