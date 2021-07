Cristiano Ronaldo, altro record senza giocare. Superati Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo vive tutto come una sfida e anche l’upgrade economico sarà una motivazione in più. Ha chiuso l’Europeo con il titolo di capocannoniere ma anche con un’eliminazione agli ottavi che ancora non ha mandato giù. In più ha visto Messi sollevare la Coppa America con la sua Argentina. Tornerà a Torino con tanta voglia di sbaciucchiare altri trofei, per dimostrare al mondo che quei 31 milioni all’anno sono spesi bene. L’ossessione si chiama Champions League.