Juventus, per Arthur intervento riuscito: ecco quanti mesi starà fuori

Con un post apparso sui propri profili social, la Juventus ha annunciato che l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto Arthur Melo è perfettamente riuscito. Ecco il comunicato del club bianconero:

I tempi di recupero sono di circa 3 mesi.”

Una brutta tegola per Massimiliano Allegri, che non potrà fare affidamento sul suo centrocampista per tutta la prima parte di stagione. Non è, però, un’operazione causata da un infortunio patito in occasione dei primi allenamenti, ma una scelta maturata a seguito di un’attenta valutazione della stabilizzazione della calcificazione della membrana interossea che il centrocampista si portava dietro dall’inverno scorso, e che gli ha impedito di disputare una seconda parte di stagione convincente.

Calciomercato Juventus, infortunio Arthur | Cherubini studia le mosse giuste

A questo punto, Cherubini stringerà i tempi per Locatelli, vero obiettivo di mercato, l’unica grande richiesta di Max Allegri per la mediana: sembra essere solo questione di tempo prima dell’annuncio ufficiale, con il calciatore desideroso di vestire la maglia bianconera. Le offerte dalla Premier e dalla Bundesliga ( Arsenal e Borussia Dortmund su tutte) sono arrivate, ma la volontà del calciatore, salvo clamorosi colpi di scena, farà la differenza: è Locatelli il colpo che dovrà far fare il salto di qualità al centrocampo della Vecchia Signora.